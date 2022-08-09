Дожди и жара до +36: какой будет погода в Украине сегодня

Часть Украины сегодня, 9 августа, накроют дожди, а в некоторых областях ожидаются грозы. Однако температура воздуха достигнет +36 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на западе пройдут дожди. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях прогнозируются грозы, возможны шквалы.
На остальной территории будет жаркая и сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +16, а днем +22 +26 градусов.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.
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