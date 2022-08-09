Дощі та спека до +36: якою буде погода в Україні сьогодні

Частину України сьогодні, 9 серпня, накриють дощі, а у деяких областях очікуються грози. Проте температура повітря досягне +36 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході пройдуть дощі. У Житомирській, Сумській та Черкаській областях прогнозуються грози, можливі шквали.
На решті території буде спекотна та суха погода. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність. Вітер північно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +16, а вдень +22 +26 градусів.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.
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