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Дожди и жара до +34: какая будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями и местами жарой до +34 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Часть Украины сегодня, 21 июля накроют дожди. При этом в западных областях сухо, местами жара ударит до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. На Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +13, днем +22 +27 градусов;
  • на западе ночью + 12 +17 градусов, а днем +26 +34;
  • в восточных областях ночью +12 +15, днем +20 +24 градуса;
  • на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +27 + 29;
  • в центральных областях ночью +11 +14, днем +21 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометра покажут +13 +15, а днем +24 +26.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов и жаркого антициклона из Центральной Европы.

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