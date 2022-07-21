Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні

Частину України сьогодні, 21 липня накриють дощі. При цьому у західних областях сухо, місцями спека вдарить до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометра покажуть +13 +15, а вдень +24 +26.

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що погода в Україні зміниться під впливом атмосферних фронтів і спекотного антициклону з Центральної Європи.

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