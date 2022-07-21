Дожди и жара до +34: какая будет погода в Украине сегодня
Часть Украины сегодня, 21 июля накроют дожди. При этом в западных областях сухо, местами жара ударит до +34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. На Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +11 +13, днем +22 +27 градусов;
- на западе ночью + 12 +17 градусов, а днем +26 +34;
- в восточных областях ночью +12 +15, днем +20 +24 градуса;
- на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +27 + 29;
- в центральных областях ночью +11 +14, днем +21 +27 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометра покажут +13 +15, а днем +24 +26.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов и жаркого антициклона из Центральной Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.