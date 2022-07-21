ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди и жара до +34: какая будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 07:00
Дожди и жара до +34: какая будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями и местами жарой до +34 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Часть Украины сегодня, 21 июля накроют дожди. При этом в западных областях сухо, местами жара ударит до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. На Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +13, днем +22 +27 градусов;
  • на западе ночью + 12 +17 градусов, а днем +26 +34;
  • в восточных областях ночью +12 +15, днем +20 +24 градуса;
  • на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +27 + 29;
  • в центральных областях ночью +11 +14, днем +21 +27 градусов.

Дожди и жара до +34: какая будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометра покажут +13 +15, а днем +24 +26.

Дожди и жара до +34: какая будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов и жаркого антициклона из Центральной Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен