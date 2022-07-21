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Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Четвер 21 липня 2022 07:00
Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з дощами і місцями спекою до +34 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Частину України сьогодні, 21 липня накриють дощі. При цьому у західних областях сухо, місцями спека вдарить до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +13, вдень +22 +27 градусів;
  • на заході вночі +12 +17 градусів, а вдень +26 +34;
  • у східних областях вночі +12 +15, вдень +20 +24 градуси;
  • на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +27 +29;
  • у центральних областях вночі +11 +14, вдень +21 +27 градусів.

Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометра покажуть +13 +15, а вдень +24 +26.

Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що погода в Україні зміниться під впливом атмосферних фронтів і спекотного антициклону з Центральної Європи.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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