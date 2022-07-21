Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні

Частину України сьогодні, 21 липня накриють дощі. При цьому у західних областях сухо, місцями спека вдарить до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +11 +13, вдень +22 +27 градусів;

на заході вночі +12 +17 градусів, а вдень +26 +34;

у східних областях вночі +12 +15, вдень +20 +24 градуси;

на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +27 +29;

у центральних областях вночі +11 +14, вдень +21 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометра покажуть +13 +15, а вдень +24 +26.