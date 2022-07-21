Дощі та спека до +34: яка буде погода в Україні сьогодні
Частину України сьогодні, 21 липня накриють дощі. При цьому у західних областях сухо, місцями спека вдарить до +34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. На Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +13, вдень +22 +27 градусів;
- на заході вночі +12 +17 градусів, а вдень +26 +34;
- у східних областях вночі +12 +15, вдень +20 +24 градуси;
- на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +27 +29;
- у центральних областях вночі +11 +14, вдень +21 +27 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометра покажуть +13 +15, а вдень +24 +26.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що погода в Україні зміниться під впливом атмосферних фронтів і спекотного антициклону з Центральної Європи.
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