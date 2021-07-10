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Дожди в западных областях и жара: какой сегодня будет погода в Украине

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня усилится жара. Однако в западных областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем на уровне + 31-33 градусов, а в Днепропетровской области повысится до +34.

Ночью показатели термометров опустятся до +16-18 градусов на севере и в центральных областях. В Карпатах и Одесской области ночью будет теплее +19-21 градус.

Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +18-20 градусов.

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Погода в Украине