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Дощі в західних областях і спека: якою сьогодні буде погода в Україні

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні посилиться спека. Однак в західних областях прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Протягом дня в усіх регіонах буде спекотно. Температура триматиметься вдень на рівні +31-33 градусів, а в Дніпропетровській області підвищиться до +34.

Вночі показники термометрів опустяться до +16-18 градусів на півночі та в центральних областях. У Карпатах та Одеській області вночі буде тепліше +19-21 градус.

Крім того, у західних областях прогнозують дощі. Опади очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погода в Києві

В столиці сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.

Вночі стовбчики термометрів опустяться до +18-20 градусів.

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Погода в Україні