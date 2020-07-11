Дожди в западных областях и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

В Киеве будет наблюдаться умеренная облачность
Погода сегодня в западных областях Украины снова ухудшится. Температура воздуха в стране будет колебаться от +27 до +32 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории западной Украины будут идти грозовые дожди. Во всех остальных регионах будет сухо и жарко.
В западных областях температура воздуха днем составит от +27 до +31. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +17 градусов тепла.
В центральных и северных областях температура днем ожидается от +28 до +32, а ночью она опустится до +14 +17.
В восточных и южных областях температура днем будет от +28 до +32 градусов, а ночью от +13 до +20.
Фото: погода в Украине на 11 июля (meteo.gov.ua)
В Киеве и области сегодня будет наблюдаться умеренная облачность. Температура в дневное время составит +29 +32 градуса, а в ночное +14 +17.
Фото: погода в Киевской области на 11 июля (meteo.gov.ua)
Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Также ранее сообщалось, когда в Украину снова вернется жара.