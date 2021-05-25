Дожди в западных областях и потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях Украины

Сегодня на западе будет ливень. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +10+12. На севере страны прогнозируется днем +22+24, а ночью +9+11, сегодня в этом регионе сухо.

Так же без осадков и в центральных областях, где температура воздуха поднимется до +21+25 днем, а также до +10+12 ночью. Ожидается хорошая погода и на востоке страны. Там днем будет +23+25, а ночью +11+13.

В южных регионах Украины будет умеренная облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +10+12.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается теплая погода. Днем будет +21+23, а ночью +10+12.