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Дощі у західних областях і потепління: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 08:00
Дощі у західних областях і потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: у західних областях сьогодні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 25 травня покращиться у центральних областях, але на заході країни пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +21 до +25.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях України

Сьогодні на заході буде злива. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +10+12. На півночі країни прогнозується вдень +22+24, а вночі +9+11, сьогодні у цьому регіоні сухо.

Так само без опадів і в центральних областях, де температура повітря підніметься до +21+25 вдень, а також до +10+12 вночі. Очікується хороша погода і на сході країни. Там вдень буде +23+25, а вночі +11+13.

В південних регіонах України буде помірна хмарність і відсутність опадів. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +10+12.

Дощі у західних областях і потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується тепла погода. Вдень буде +21+23, а вночі +10+12.

Нагадаємо, вчора на Україну насунувся новий циклон, який покинув області сьогодні.

Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів.

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