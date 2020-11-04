Дожди в западных областях и до +16 тепла: прогноз погоды на сегодня

В среду, 4 ноября, на западе Украины пройдут дожди, однако на всей остальной территории будет без осадков. Температура воздуха во всех регионах страны будет в пределах +10 +16 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди накроют Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Волынскую и Тернопольскую области. Во всех остальных регионах ожидается переменная облачность.

В западных областях температура составит от +10 до +13 тепла, ночью от +5 до +8.

В центральных и северных областях температура днем будет колебаться от +9 до +14. Ночью столбики термометров опустятся до +4 +7 градусов.

В восточных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +12 до +16, а ночью она опустится до +3 до +8 тепла.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +9 +12 градусов, а ночью +2 +6.

Напомним, 4 ноября, в Киеве ночью и в течение утра ожидается сильный туман.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре 2020 году средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).