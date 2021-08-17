Дожди на западе и жара: прогноз погоды на сегодня

Синоптики прогнозируют дожди в западных областях Украины. Кроме того, жара будет во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрUидрометцентра.
Сегодня дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях. В других областях - переменная облачность и без осадков.
На западе днем температура воздуха составит +24+32, а ночью +16+19.
На севере днем будет +30+32, а ночью +15+17.
На юге днем будет +28+32, а ночью +16+18.
На востоке днем будет +30+32, а ночью +15+17.
В центре днем прогнозируют +30+32, а ночью +15+18.
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.