Дощі на заході та спека: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики прогнозують дощі у західних областях України. Крім того, спека буде у всіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.
Сьогодні дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях. В інших областях - мінлива хмарність та без опадів.
На заході вдень температура повітря складе +24+32, а вночі +16+19.
На півночі вдень буде +30+32, а вночі +15+17.
На півдні вдень буде +28+32, а вночі +16+18.
На сході вдень буде +30+32, а вночі +15+17.
У центрі вдень прогнозують +30+32, а вночі +15+18.
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.