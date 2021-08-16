Дожди на западе и жара до +34 градусов: прогноз на сегодня

Погода в Украине сегодня, 16 августа, будет дождливой в западных областях. На остальной территории страны синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра .

Прогноз погоды в областях

Синоптики предупреждают о дождях жителей Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областей. Несмотря на дождливую погоду температура воздуха в этих областях будет колебаться от +28 до +34 градусов.

В остальных областях будет сухо, а термометры покажут днем от +29 до +34 градусов. Ночью прогнозируют температуру в пределах +14...+18 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо и жарко. Синоптики прогнозируют в столице температуру воздуха днем от +31 до +33 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +18.