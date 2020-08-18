Дожди на западе и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 18 июля, погода во всех западных областях будет дождливой, однако на остальной территории Украины ожидается умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +32.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти на всей западной территории Украины. Во всех остальных регионах будет сухо и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от +26 до +30. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +17.

В центральных и северных областях температура днем будет от +27 до +32, а ночью она опустится до +15 +18 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +26 до +31, а ночью от +13 до +19.

Фото: погода в Украине на 18 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня ожидается умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +31, а ночью от +13 до +18.

Фото: погода в Киеве и области на 18 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в ГСЧС предупреждали, что Украине будет удерживаться пожарная опасность.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.