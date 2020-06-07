Дожди на западе и жара до +31: погода в Украине на сегодня

Сегодня в Украине дождливая погода будет лишь на западе
Погода в Украине в воскресенье, 7 июня, будет еще теплее, дожди ожидаются лишь на западе страны. Температура воздуха в южных областях поднимется до +31 тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Сегодня во всех областях будет преимущественно солнечная погода. Лишь на западе, за исключением Черновицкой области, ожидаются дожди. Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.
Так, в западных областях днем будет от +24 до +28 тепла. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.
В центральных и северных областях ожидается от +27 до +30 градусов. Ночью будет от +13 до +16 тепла.
В юго-восточных областях днем столбики термометров покажут от +25 до +31 тепла, а ночью будут в пределах +14 градусов.
Фото: погода в Украине на 7 июня (meteo.gov.ua)
В Киеве сегодня прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха прогреется до +27+29 тепла, а ночью ожидается от +15 до +17 градусов. В остальной области будет подобная температурная ситуация.
Фото: погода в Киеве и области на 7 июня (meteo.gov.ua)
Отметим, погода в Украине на выходных будет жаркой и солнечной на большинстве территории.
Также РБК-Украина писало, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.
Автор: Максим Зайченко