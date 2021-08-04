Дожди на западе и похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют снижение температуры в западных областях. Там днем будет +23-25 градусов, а ночью +13-15 градусов.

Несколько теплее будет в центральных и северных областях. Там в течение дня температура прогреется до +26-28 градусов. Ночью ожидается +15-17.

Жара удержится лишь в южных областях. Там воздух днем будет превышать отметку +30 градусов. Ночью отметки термометров будут держаться на уровне +20-23 градуса.

Осадки следует ждать лишь жителям западных областей. На остальной территории - облачно с прояснениями.

Погода в Киеве

В столице сегодня сохранятся комфортные показатели термометров. Там следует ждать +25-27 градусов днем. Ночью температура понизится до +15-17 градусов.

Осадков в Киеве сегодня не будет.