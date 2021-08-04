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Дощі на заході і похолодання: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні буде прохолодна погода майже в усіх областях. На заході країни прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують зниження температури у західних областях. Там вдень буде +23-25 градусів, а вночі +13-15 градусів.

Дещо тепліше буде в центральних та північних областях. Там протягом дня температура прогріється до +26-28 градусів. Вночі очікується +15-17.

Спека утримається лише в південних областях. Там повітря вдень перевищуватиме позначку +30 градусів. Вночі позначки термометрів триматимуться на рівні +20-23 градуси.

Опади слід чекати лише жителям західних областей. На решті території - хмарно з проясненнями.

Погода в Києві

В столиці сьогодні утримаються комфортні показники термометрів. Там слід чекати +25-27 градусів вдень. Вночі температура знизиться до +15-17 градусів.

Опадів в Києві сьогодні не буде.

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