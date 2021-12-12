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Дожди, а на западе - с мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 декабря в западных регионах Украины ожидаются дожди со значительным мокрым снегом. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях также будут идти дожди, а на остальной территории без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.

Погода в Украине

В западных областях днем температура воздуха составит +2 +5 градусов, ночью -3 +1. Дождливо, а на Прикарпатье местами сильный мокрый снег, осадков ожидается местами более 30 мм.

На севере страны днем столбики термометра покажут +2 +7 градусов, ночью от -1 до +4. Дожди ожидаются в Житомирской области.

В восточных областях без осадков. Температура воздуха составит +2 +4 днем, а ночью -4 -1.

На юге страны днем ожидается до +6 +10, ночью +4 +7 градусов. Местами дождливо.

В центральных областях днем +5 до +8 градусов, ночью от 0 до +5. В большинстве областей дожди.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +6 +8, а ночью +3 +5 градусов.

Напомним, сегодня, по информации ГСЧС, на дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости из-за тумана.

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