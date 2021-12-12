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Дощі, а на заході - з мокрим снігом: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 грудня в західних регіонах України очікуються дощі зі значним мокрим снігом. В Одеській, Миколаївській, Кіровогадській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях також йтимуть дощі, а на решті території без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.

Погода в Україні

У західних областях вдень температура повітря становитиме +2 +5 градусів, вночі -3 +1. Дощитиме, а на Прикарпатті місцями сильний мокрий сніг, опадів очікується місцями більш як 30 мм.

На півночі країни вдень стовпчики термометра покажуть +2 +7 градусів, вночі від -1 до +4. Дощі очікуються в Житомирській області.

У східних областях без опадів. Температура повітря становитиме +2 +4 вдень, а вночі -4 -1.

На півдні країни вдень очікується до +6 +10, вночі +4 +7 градусів. Місцями дощитиме.

У центральних областях вдень +5 до +8 градусів, вночі від 0 до +5. У більшості областей дощі.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме +6 +8, а вночі +3 +5 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, за інформацією ДСНС, на дорогах можлива ожеледиця та погіршення видимості через туман.

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