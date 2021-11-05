Дощі на заході, а місцями до +20: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 5 листопада на заході країни очікуються дощі протягом доби, на решті територій - без опадів. Температура повітря вдень місцями сягатиме +20 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
На півночі синоптики прогнозують до +14 +17 градусів вдень та +7 +10 вночі. Без опадів.
У західних областях, окрім Чернівецької та подекуди Волинської області, очікуються сильні дощі протягом доби. Вдень +12 +16 градусів, вночі +8 +11.
У східних областях опадів не передбачається. Стовпчики термометра вдень покажуть +15 +18, а вночі +6 +10.
На півдні країни ясна та тепла погода. Температура повітря вдень прогріється до +15 +20, а вночі становитиме +8 +11.
У центральних областях ясно та без опадів. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +14 +17, а вночі впадуть до +7 +10.
Погода в Києві
У столиці сьогодні опадів не передбачається. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +15 +17, вночі +9 +11 градусів.