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Дожди на западе и до -8: погода в Украине сегодня

Украина, Пятница 11 декабря 2020 08:00
Дожди на западе и до -8: погода в Украине сегодня
Фото: человек зимой (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В Украине в пятницу, 11 декабря, ожидается улучшение погодных условий. Дожди ожидаются лишь на западе и в Одесской области, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +7 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня на большей части Украины ожидается сухая погода. Осадки в виде дождей прогнозируют лишь в западных и Одесской областях. На востоке будет солнечно.

Температура воздуха на западе днем составит +3+7 градусов, ночью -1+2. В центральных, северных и восточных областях столбики термометров покажут -1+2 градуса днем, ночью -3+1, на востоке -5-8. На юге страны ожидается +3+6 градусов днем, ночью -1+4.

Дожди на западе и до -8: погода в Украине сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая погода. Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 как днем, так и ночью.

Дожди на западе и до -8: погода в Украине сегодня

Напомним, вчера в трех областях Украины из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине - он пройдет без снега и холода.

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