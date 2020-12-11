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Дощі на заході та до -8: погода в Україні сьогодні

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 08:00
Дощі на заході та до -8: погода в Україні сьогодні
Фото: людина взимку (pixabay)
Автор: РБК-Україна

В Україні у п'ятницю, 11 грудня, очікується покращення погодних умов. Дощі очікуються лише на заході та в Одеській області, температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +7 градусів.

Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на більшій частині України очікується суха погода. Опади у вигляді дощів прогнозують лише у західних та Одеській областях. На сході буде сонячно.

Температура повітря на заході вдень становитиме +3+7 градусів, вночі -1+2. У центральних, північних і східних областях стовпчики термометрів покажуть -1+2 градуси вдень, вночі -3+1, на сході -5-8. На півдні країни очікується +3+6 градусів вдень, вночі -1+4.

Дощі на заході та до -8: погода в Україні сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні очікується суха погода. Температура повітря коливатиметься від -2 до 0 як вдень, так і вночі.

Дощі на заході та до -8: погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, вчора в трьох областях України з-за негоди обмежували рух вантажівок і автобусів.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на Новий рік в Україні - він пройде без снігу і холоду.

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