Дощі на заході та до -8: погода в Україні сьогодні

Фото: людина взимку (pixabay)

В Україні у п'ятницю, 11 грудня, очікується покращення погодних умов. Дощі очікуються лише на заході та в Одеській області, температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +7 градусів.

Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на більшій частині України очікується суха погода. Опади у вигляді дощів прогнозують лише у західних та Одеській областях. На сході буде сонячно.

Температура повітря на заході вдень становитиме +3+7 градусів, вночі -1+2. У центральних, північних і східних областях стовпчики термометрів покажуть -1+2 градуси вдень, вночі -3+1, на сході -5-8. На півдні країни очікується +3+6 градусів вдень, вночі -1+4.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні очікується суха погода. Температура повітря коливатиметься від -2 до 0 як вдень, так і вночі.

Нагадаємо, вчора в трьох областях України з-за негоди обмежували рух вантажівок і автобусів.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на Новий рік в Україні - він пройде без снігу і холоду.