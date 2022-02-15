UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди на западе и до +8 днем: прогноз погоды на завтра

Автор: Юлия Бойко

Погода в Украине завтра, 16 февраля, будет преимущественно сухой. Осадки ожидаются в западных регионах, на остальной территории переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе дожди и дожди с мокрым снегом ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, днем от +4 до +8, ночью от -3 до +2.

На севере без осадков, днем от +3 до +6, ночью от -2 до -8. В центральной части пасмурно, днем от +3 до +7, ночью от -1 до -4. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -2 до -9.

В южных областях днем от +5 до +8, ночью от -3 до +2.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, сухо, днем от +3 до +5, ночью от -2 до -4. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца.

Также сообщалось, что во второй половине недели снова ожидается снег по всей стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине