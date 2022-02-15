Дощі на заході і до +8 вдень: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 16 лютого, буде переважно сухою. Опади очікуються в західних регіонах, на решті території мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр .

Погода в регіонах

На заході дощі та дощі з мокрим снігом очікуються у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, вдень від +4 до +8, вночі від -3 до +2.

На півночі без опадів, вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -8. У центральній частині похмуро, вдень від +3 до +7, вночі від -1 до -4. На сході вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -9.

У південних областях вдень від +5 до +8, вночі від -3 до +2.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, сухо, вдень від +3 до +5, вночі від -2 до -4. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві