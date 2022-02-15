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Дощі на заході і до +8 вдень: прогноз погоди на завтра

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 20:00
Дощі на заході і до +8 вдень: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні завтра переважно тепло і сухо (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Погода в Україні завтра, 16 лютого, буде переважно сухою. Опади очікуються в західних регіонах, на решті території мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході дощі та дощі з мокрим снігом очікуються у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, вдень від +4 до +8, вночі від -3 до +2.

На півночі без опадів, вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -8. У центральній частині похмуро, вдень від +3 до +7, вночі від -1 до -4. На сході вдень від +3 до +6, вночі від -2 до -9.

У південних областях вдень від +5 до +8, вночі від -3 до +2.

Дощі на заході і до +8 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, сухо, вдень від +3 до +5, вночі від -2 до -4. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду.

Дощі на заході і до +8 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця.

Також повідомлялося, що в другій половині тижня знову очікується сніг по всій країні.

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