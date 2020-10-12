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Дожди на западе и до +24 на юге: погода в Украине на сегодня

Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 12 октября, погода в Украине будет дождливой на западе, а в остальных областях будет сухо. На юге столбики термометров покажут до +24 тепла в дневное.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в центральных и северных областях воздух прогреется от +17 до +22 тепла днем, а ночью составит +9 +13 градусов.

В юго-восточных областях ожидается от +20 до +24 тепла. Ночью будет в пределах +10 до +16 градусов.

На западе Украины столбики термометров покажут от +15 до 19 тепла днем. Ночью температура опустится от +9 до +12 градусов. Дожди пройдут во всех областях региона, кроме Черновицкой и Ровенской.

Фото: погода в Украине на 12 октября (meteo.gov.ua)

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В Киеве сегодня будет от +19 до +21 тепла с переменной облачностью. Ночью ожидается от +11 до +13 градусов. В области будет похожая температурная ситуация.

Фото: погода в Киеве и области на 12 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, когда в этом году следует ожидать "бабьего лета".

Также РБК-Украина писало, что украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Прогноз погоды
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