Дощі на заході і до +24, на півдні: погода в Україні на сьогодні

У понеділок, 12 жовтня, погода в Україні буде дощовою на заході, а в інших областях буде сухо. На півдні стовпчики термометрів покажуть до +24 тепла вдень.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в центральних і північних областях повітря прогріється від +17 до +22 тепла вдень, а вночі становитиме +9 +13 градусів.

У південно-східних областях очікується від +20 до +24 тепла. Вночі буде в межах +10 до +16 градусів.

На заході Україні стовпчики термометрів покажуть +15 до 19 тепла вдень. Вночі температура опуститься від +9 до +12 градусів. Дощі пройдуть в усіх областях регіону, крім Чернівецької та Рівненської.

Фото: погода в Україні на 12 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві сьогодні буде від +19 до +21 тепла з мінливою хмарністю. Вночі очікується від +11 до +13 градусів. В області буде схожа температурна ситуація.

Фото: погода в Києві та області на 12 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі повідомили, коли в цьому році слід очікувати "бабиного літа".

Також РБК-Україна писало, що українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.