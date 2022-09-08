Дожди и заморозки: погода в Украине сегодня ухудшится

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, днем в Карпатах умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер северный (в южной части - юго-западный), скоростью 3-8 м/с. При этом на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-5 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +7 градусов, днем +16 +21;

на западе ночью +4 +13, а днем +18 +26 градусов;

в восточных областях ночью +5 +7 градусов, днем +16 +19;

на юге страны ночью +8 +13, а днем +19 +25 градусов;

в центральных областях ночью +4 +9 градусов, днем +17 +21.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. На поверхности почвы заморозки 0-5 градусов.

Столбики термометров ночью покажут +5 +7, а ночью +19 +21.

Напомним, недавно синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит.

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