Дожди и заморозки до -4: прогноз на сегодня

Погода в Украине в субботу, 21 декабря, будет дождливой в западных областях, на остальной территории без осадков, днем до +12. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в западных областях стоит ждать небольших дождей. На остальной территории осадков не прогнозируют. Днем темппература воздуха в западных и южных областях будет колебаться от +7 до +12 градусов. На севере и в центре термометры покажут от +6 до +10 градусов.

Прохладно будет в восточных областях, днем там ожидается от +3 до +5, ночью прогнозируют заморозки до -1...-4 градусов. В остальных областях ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +5.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня осадков не прогнозируют. Днем температура в столице поднимется до +7...+9 градусов. Ночью термометры киевлян покажут от +1 до +3. Возможен юго-восточный ветер, 5-10 м/сек.

Напомним, по данным украинских синоптиков, в воскресенье, 22 декабря, на всей территории страны ожидаются сильные ливни. Однако, несмотря на дожди, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от +8 до +12 градусов, на юге термометры покажут до +14.