Дожди в Закарпатской области и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 24 июля, дожди ожидаются только в Закарпатской области, на всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая погода. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +23 до +31.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, Закарпатскую область сегодня накроют дожди и грозы. Во всех остальных регионах ожидается умеренная облачность. Самая высокая температура будет наблюдаться в южных и восточных областях.

В западных областях температура днем будет в пределах +25 +27 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +14.

В центральных и восточных областях температура в день ожидается от +24 до +28, а ночью от +11 до +15.

В западных и южных регионах температура днем составит от +25 до +31, а ночью она опустится до +11 +20 градусов.

Фото: погода в Украине на 24 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем будет от +23 до +26, а ночью от +10 до +14.

Фото: погода в Киеве и области на 24 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине станет теплее уже с 24 июля, а до конца недели на большинство территорий вернется жара до +30 градусов и выше.