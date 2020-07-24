Дощі у Закарпатській області та спека на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 24 липня, дощі очікуються лише у Закарпатській області, на всій іншій території Україні буде спостерігатися суха погода. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +23 до +31.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, Закарпатську область сьогодні накриють дощі та грози. У всіх інших регіонах очікується помірна хмарність. Найвища температура буде спостерігатись у південних та східних областях.

У західних областях температура вдень буде в межах +25 +27 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10 +14.

У центральних та східних областях температура в день очікується від +24 до +28, а вночі від +11 до +15.

У західних та південних регіонах температура вдень становитиме від +25 до +31, а вночі вона опуститься до +11 +20 градусів.

Фото: погода в Україні на 24 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде суха та тепла погода. Температура повітря вдень буде від +23 до +26, а вночі від +10 до +14.

Фото: погода в Києві та області на 24 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні стане теплішою вже з 24 липня, а до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище.