Дожди на юге и до +20 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 27 октября, на юге Украины пройдут дожди, однако во всех остальных регионах будет сухая и теплая погода. Температура воздуха в областях будет колебаться от +13 до +20 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. На всей остальной территории страны будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +14 +18, а ночью столбики термометров опустятся от +6 до +9 тепла.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +14 до +18, а ночью от +6 до +10.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +20, а ночью она опустится от +3 до +12 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +17, а ночью от +6 до +9.

Напомним, 27 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в южных и восточных областях.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Кроме того, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.