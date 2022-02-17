Дожди почти по всей Украине и ветер: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 февраля погода в Украине ухудшится. Днем по всей стране ожидается сильный ветер и дожди, осадки обойдут лишь южные и восточные регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно. Ночью без существенных осадков, местами туман, а утром и днем в западных, северных и центральных областях дождь, на остальных территориях - без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы до 15-20 м/сек. В Карпатах значительные дожди с мокрым снегом и порывы ветра 25-30 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно, ночью без существенных осадков, а днем будет идти дождь. Столбики термометра днем покажут +6 +8, а ночью +1 +3 градуса. Ожидаются шквалы до 15-20 м/с.
Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода на всей территории Украины до конца рабочей недели.