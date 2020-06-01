Дожди по всей Украине и до +22 тепла: погода на сегодня

Также ожидается сильный ветер
Погода в Украине в понедельник, 1 июня, будет дождливой и местами ветреной, ожидается до +22 градусов тепла на юго-востоке страны.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Так, сегодня во всех областях ожидаются дожди в дневное и ночное время суток. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров на секунду.
На западе Украины днем будет от +14 до +18 тепла. Немного теплее будет в Закарпатской области. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.
В центральных и северных областях ожидается от +12 до +18 градусов тепла. Ночью будет от +7 до +11 градусов.
На юго-востоке Украины днем будет теплее, чем в остальных регионах. Столбики термометров покажут от +17 до +22 тепла, а ночью будут в пределах +10 градусов.
Фото: погода в Украине на 1 июня (meteo.gov.ua)
В Киеве и области сегодня прогнозируют переменную облачность с дождями. Днем температура воздуха прогреется до +12+16 тепла, а ночью будет от +8 до +11 градусов.
Фото: погода в Киеве и области на 1 июня (meteo.gov.ua)
Как сообщало РБК-Украина, всю неделю в Украине будут лить дожди с грозами, лишь ближе к концу недели потеплеет, но дожди продолжатся.
Напомним, на днях в столице наблюдался ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.
Также сообщалось, что погода в Одессе резко ухудшилась из-за сильного ливня, в результате которого затопило Приморскую и Балковскую улицы.
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Автор: Максим Зайченко