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Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Новости » Общество     31.05.2020 - 14:42
Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Дожди ожидаются во всех регионах Украины

Погода в Украине с наступлением лета не улучшится, продолжатся дожди и грозы во всех регионах страны. Температура воздуха не поднимется выше +27 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 1 июня

Неделя начнется с дождей во всех областях, в большинстве которых ожидаются грозы. Температура воздуха по Украине ожидается в пределах +14 +22 днем и от +7 до +14 тепла ночью. Ветер от 5 до 12 метров на секунду.

Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 2 июня

Ситуация с дождями не изменится, за исключением отсутствия гроз. Ожидается похолодание на западе страны, где температура днем будет в пределах +11 +16 градусов. Во всех остальных регионах ожидается от +12 до +21 днем и от +6 до +11 ночью.

Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 3 июня

Температура воздуха по Украине будет, как и день назад. При этом в ряде южных и центральных областей будет облачная погода, но дожди маловероятны.

Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 4 июня

В этот день всю Украину снова накроют дожди с грозами, но будет теплее. Температура воздуха ожидается на уровне +15 +23 тепла, но на западе будет прохладнее.

Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 5 июня

Снова будет дождливо, кроме Донецкой и Луганской областей. Будет еще теплее - от +19 до +27 тепла. Ночью температура воздуха будет в районе +11 +16 градусов тепла.

Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Как писало РБК-Украина, вчера в столице наблюдался ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.

Отметим, что позавчера погода в Одессе резко ухудшилась из-за сильного ливня, в результате которого затопило Приморскую и Балковскую улицы.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрдождилетоУкргидометцентр
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