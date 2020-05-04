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Дощі по всій території і до +25 тепла: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 08:00
Дощі по всій території і до +25 тепла: погода в Україні на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні буде хмарна погода з дощами та грозами

Погода в Україні у понеділок, 4 травня, буде дощова та з грозами по всій території країни, у східних областях очікується до +25 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У східних і південних регіонах України сьогодні очікується - від +20 до +25 вдень, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +10+12 тепла. При цьому вночі та вдень очікуються дощі з грозами.

Північ і центр України також очікує дощова погода в денний і нічний час. У регіоні температура буде нижчою - від +16 до +23 тепла, а вночі в межах +9+13 градусів. Прохолодніше буде у Вінницькій та Житомирській області.

На заході країни температура повітря буде ще нижчою - від +15 до +19 тепла, а вночі може опуститися до +7 градусів. В регіоні також цілий день будуть проливні дощі з грозами, які вночі також можливі, але з меншою ймовірністю.

Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Дощі по всій території і до +25 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні на 4 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

В Києві буде хмарно і йтимуть дощі та грози в денний і нічний час доби. Вдень в області буде від +18 до +22 тепла, а вночі температура покаже від +9 до +13 градусів.

Дощі по всій території і до +25 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Києві та області на 4 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні наступного тижня буде переважно бездощовою, місцями очікуються грози та град, а також шквали вітру.

Також РБК-Україна писало, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).

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