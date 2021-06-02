Дожди по всей стране и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода по Украине

Осадки прогнозируют в течение дня по всей территории страны. Сильные дожди ожидаются в южных областях. В Запорожской и Донецкой - с грозами.

2 июня сохранится похолодание. Теплее всего будет в восточных и южных областях. Там прогнозируют до +21 градуса. На западе страны днем +15-17 градусов.

Ночью в западных областях будет довольно холодно. Температура воздуха опустится до +6 градусов. На остальной территории страны +9-11 градусов.

Погода в Киеве

В столице днем осадков не прогнозируют, однако будет облачно.

Воздух днем прогреется до +18 градусов. В то же время, ночью следует ждать прохлады на уровне + 8-10 градусов.