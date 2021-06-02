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Дощі по всій країні і похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні, 2 червня, утримається прохолодна погода. Прогнозують дощі в усіх областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

Опади сьогодні прогнозують протягом дня по всій території країни. Сильні дощі очікуються в південних областях. В Запорізькій та Донецькій - з грозами.

2 червня утримається похолодання. Найтепліше буде в східних та південних областях. Там прогнозують до +21 градуса. На заході країни вдень +15-17 градусів.

Вночі у західних областях буде досить холодно. Температура повітря опуститься до +6 градусів. На решті території країни +9-11 градусів.

Погода в Києві

У столиці вдень опадів не прогнозують, проте буде хмарно.

Повітря вдень прогріється до +18 градусів. Водночас, вночі слід чекати прохолоди на рівні +8-10 градусів.

РБК-Україна писало, що у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. А 31 травня йшов сніг.

Раніше повідомлялося, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша.

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