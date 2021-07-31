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Дожди на востоке и западе и сухо в центре Украины: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 31 июля 2021 10:00
Дожди на востоке и западе и сухо в центре Украины: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня будут дожди на востоке и западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня будут дожди в западных и восточных областях Украины. Температура воздуха остается высокой, до + 32 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей будет сухо. Дожди ожидаются в западных и восточных регионах.

На западе температура воздуха составит +27+31, а ночью +14+17.

В северных регионах будет +28+31, а ночью +15+18 градусов.

В центре страны днем температура воздуха составит +29+31, а ночью +16+19.

В восточных областях днем будет +28+31, а ночью +16+20.

На юге страны днем ожидается +29+32, а ночью +19+22.

Дожди на востоке и западе и сухо в центре Украины: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.

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