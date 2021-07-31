Дощі на сході та заході та сухо в центрі України: прогноз погоди на сьогодні
Фото: сьогодні будуть дощі на сході та заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні будуть дощі у західних та східних областях України. Температура повітря лишається високою, до +32 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні в більшості областей буде сухо. Дощі очікуються в західних і східних регіонах.
На заході температура повітря становитиме +27+31, а вночі +14 +17.
У північних регіонах буде +28+31, а вночі +15+18 градусів.
У центрі країни вдень температура повітря становитиме +29+31, а вночі +16+19.
У східних областях вдень буде +28 +31, а вночі +16+20.
На півдні країни вдень очікується +29+32, а вночі +19+22.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.