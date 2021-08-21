Дожди на востоке и западе: прогноз погоды на сегодня

Синоптики прогнозируют дожди и грозы на сегодня. Только в центральных областях будет сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Прогноз во всех областях

В субботу температура воздуха днем по всей территории страны будет примерно одинаковой и будет колебаться между отметками +25+27 градусов. Ночью будет опускаться до +11+13 градусов в западных областях и до +15+17 градусов в восточных.

Кроме того, на западе ожидаются грозовые дожди. Также они распространятся на территории восточных областей и Крыма.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +25+27, а ночью +14+16.