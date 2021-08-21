Дощі на сході та заході: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики прогнозують дощі та грози на сьогодні. Тільки в центральних областях буде сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

В суботу температура повітря вдень по всій території країни буде приблизно однаковою і коливатиметься між позначками +25+27 градусів. Вночі опускатиметься до +11+13 градусів у західних областях і до +15+17 градусів у східних.

Крім того, на заході очікуються грозові дощі. Також вони поширяться на території східних областей та Криму.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень складе +25+27, а вночі+14+16.