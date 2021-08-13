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Дожди в восточных областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидается снижение температуры воздуха. Осадки прогнозируют только в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных и центральных областях температура воздуха прогреется до +25-27 градусов днем. Ночью опустится до +12-14 градусов.

В западных областях ожидается понижение температуры до +23-25 градусов. Ночью будет достаточно холодно +10-12 градусов.

Теплее будет в южных и восточных регионах. Там отметки термометров повысятся до +26-28 градусов. Ночью будут оставаться на отметках +18-20 градусов.

В то же время, в Луганской, Донецкой, Запорожских областях и в Крыму ожидаются дожди с грозами.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков.

Воздух днем прогреется до +25-27 градусов. Ночью показатели термометров опустят до +13-15 градусов.

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Погода в Украине