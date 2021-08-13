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Дощі в східних областях і похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні очікується зниження температури повітря. Опади прогнозують лише у східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В північних та центральних областях температура повітря прогріється до +25-27 градусів вдень. Вночі опуститься до +12-14 градусів.

В західних областях очікується зниження температури до +23-25 градусів. Вночі буде досить холодно +10-12 градусів.

Тепліше буде в південних та східних регіонах. Там позначки термометрів підвищатья до +26-28 градусів. Вночі залишатимуться на позначках +18-20 градусів.

Водночас, у Луганській, Донецькій, Запорізьких областях та в Криму очікуються дощі з грозами.

Погода в Києві

В столиці сьогодні без опадів.

Повітря вдень прогріється до +25-27 градусів. Вночі показники термометрів опустять до +13-15 градусів.

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Погода в Україні