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Дожди в восьми областях и жара в других: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ухудшится погода в западных областях. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в 8 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди и грозы в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях.

На западе ожидается днем +28+32, а ночью +16+20.

На юге страны днем будет +30+34, а ночью +17+22.

В центральных областях днем ожидается +29+32, а ночью +16+19.

На востоке прогнозируют днем +30+32, а ночью +15+18.

В северных областях днем будет +29+32, а ночью +16+17.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет жара, без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +18+20.

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