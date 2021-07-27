Дощі у вісьмох областях та спека в інших: прогноз погоди на сьогодні

В Україні погіршиться погода у західних областях. Синоптики прогнозують дощі та грози у 8 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.
Сьогодні будуть дощі та грози у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській та Житомирській областях.
На заході очікується вдень +28+32, а вночі +16+20.
На півдні країни вдень буде +30+34, а вночі +17+22.
У центральних областях вдень очікується +29+32, а вночі +16+19.
На сході прогнозують вдень +30+32, а вночі +15+18.
У північних областях вдень буде +29+32, а вночі +16+17.
У Києві сьогодні буде спека, без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +18+20.