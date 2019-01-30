Дожди, туманы, мокрый снег: синоптик рассказала, когда придет похолодание

Фото: Туман (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях сохранится минусовая температура

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о сложных погодных условиях, которые будут в стране в ближайшие несколько дней. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что последние дни января и первые дни февраля будут очень сложными в синоптическом плане и предупредила об осадках в большинстве регионов Украины.

"Оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи из льда, сосульки – все это в большинстве областей Украины завершает январь и начинает февраль. 31 января осадки ожидаются практически повсеместно, кроме восточной части. Или дождь, или снег, или туман – куда качнутся градусы. Осадки будут преимущественно небольшие", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что небольшие минусы ожидаются только в восточных и западных областях, а в остальных – только плюсовая температура.

"Температура воздуха немного ниже на востоке и западе – ближайшей ночью 0-3 градуса мороза, днем около нуля. В общем ночью предполагается около нуля, днем +1 +4 градуса, на юге +4 +9 градусов, в Крыму до +10 +14 градусов", - написала синоптик.

Диденко предупредила, что в ближайшие дни ожидается гололедица, а в Киеве 31 января будет сыро и дождливо.

"Гололедица! В Киеве завтра облачно, сыро, туманы, морось, дождь. Ночью и днем температура воздуха – одинаковая, 0+2 градуса. Очень скользко!" - отметила она и рассказала, когда в Украину придет похолодание.

"Теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля. Пока – греемся и спим на ходу", - сообщила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредил о сильном похолодании в феврале и назвал даты.

А также рассказывали о том, что украинцев ждет резкое изменение погоды в конце января.