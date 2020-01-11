Дожди, туман и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 11 января, будет преимущественно дождливой, ночью местами заморозки, температура воздуха поднимется до +8. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, днем в восточных и Сумской областях умеренные осадки (только в западных, Одесской и Николаевской областях ночью без существенных осадков).

Ночью и утром в Украине, кроме западной части, местами туман; на дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от +3 до -2, в Карпатах от -3 до -8; днем от +1 до +6, в южной части местами от +7 до +9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет облачная и дождливая погода. Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +3 до +5. Ночью термометры в Киеве покажут от 0 до -2.

Отметим, синоптики прогнозируют, что 12 января погода будет ощущаться более теплой. В воскресенье небо над Украиной будет ясным, погода солнечной, но возможны порывы ветра скоростью до 7-12 м/с. Заморозков в ночное время в этот день практически не ожидается.

13 января потеплеет еще на 1-2 градуса по всей стране. Небо останется ясным, но в ночное время возможны заморозки до -1. На востоке Украины ожидаются незначительные осадки в течение дня.