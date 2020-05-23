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Холодные дожди в восточной части и сухо в западной: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     23.05.2020 - 10:06
Холодные дожди в восточной части и сухо в западной: прогноз погоды на сегодня
Фото: люди с зонтиками (РБК-Украина)

Впрочем, сегодня ночью заморозки не ожидаются

Погода в Украине 23 мая: дожди остаются в восточных и центральных областях, а температура воздуха колеблется +12+18, а ночью +3+6. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сухо, температура воздуха днем составит +12+18, а ночью +3+5. На севере страны днем дождь и +11+14, а ночью +4+6. В восточных и центральных областях тоже дождь, днем будет +12+15, а ночью +3+6. На юге страны температура воздуха днем составит 15+17, а ночью +4+8. Будет сухо.

Холодные дожди в восточной части и сухо в западной: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снова идет дождь. Днем будет +12+14, а ночью +4+6.

Холодные дожди в восточной части и сухо в западной: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине резко изменится уже на следующей неделе, когда в страну наконец придет долгожданное потепление. Дожди 23 мая ожидаются в Центре, на Севере (местами), в южной части и в Харьковской области.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что синоптики предупреждают о заморозках в Украине. Ожидается, что в некоторых областях местами и в воздухе заморозки будут представлять показатели температуры от 0 до 3 градусов

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Автор: Анастасия Рокитна

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